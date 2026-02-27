Samsung conferma la connettività satellitare per galaxy s26 e dispositivi galaxy più vecchi

Samsung ha annunciato che i dispositivi Galaxy S26 e alcuni modelli più vecchi della linea saranno dotati di connettività satellitare, consentendo agli utenti di comunicare anche in assenza di rete cellulare. La società ha collaborato con partner tecnologici per rendere disponibile questa funzionalità in mercati selezionati, ampliando le possibilità di comunicazione per i proprietari di dispositivi Galaxy.

Questo testo sintetizza l’implementazione della connettività satellitare sui dispositivi Galaxy, con attenzione alla serie S26 e alle collaborazioni che ne supportano l’adozione in mercati chiave. l’introduzione di questa funzionalità segna una tassonomia più ampia della connettività mobile, offrendo opzioni di emergenza anche in assenza di reti terrestri. La serie galaxy s26 — composta da s26, s26+ e s26 ultra — integra la possibilità di comunicare via satellite in mercati principali come gli stati uniti e l’europa, tra gli altri. Samsung riferisce che l’espansione di questa funzionalità avviene grazie a partnership con operatori globali... 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

