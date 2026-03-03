Aggiornamento di sicurezza samsung marzo 2026 | 65 correzioni in arrivo sui dispositivi galaxy

A marzo 2026, Samsung rilascia un aggiornamento di sicurezza per i dispositivi Galaxy, che include 65 patch. Le correzioni riguardano diverse vulnerabilità di varia gravità, con l’obiettivo di migliorare la protezione del sistema. L’aggiornamento sarà distribuito nelle prossime settimane e interessa vari modelli di smartphone e tablet della linea Galaxy.

Questo testo sintetizza l’aggiornamento di sicurezza di marzo 2026 destinato ai dispositivi Galaxy. Viene dettagliata la quantità di patch, la tipologia di vulnerabilità corretta, la loro gravità e la tempistica di rilascio. L’aggiornamento non introduce nuove funzionalità, ma concentra gli interventi sulla sicurezza, con la prospettiva di estendersi ai modelli più recenti e di fascia alta in prima battuta. Le patch di marzo 2026 includono correttivi per 65 vulnerabilità che interessano i dispositivi Galaxy. Nel dettaglio, 60 di queste correzioni rientrano tra i patch Android relativi a CVE forniti da Google. In aggiunta, Samsung ha inserito 5 patch proprietarie destinate ai dispositivi Galaxy, portando il totale a 65 e introducendo gli interventi conosciuti come SVEs (Samsung Vulnerabilities and Exposures). 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

