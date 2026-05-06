Samsung | arriva One UI 8.5 parte il roll-out per Galaxy S25 e serie Z

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Samsung ha annunciato l'inizio del roll-out di One UI 8.5, destinato ai dispositivi Galaxy S25 e alla serie Z. L'aggiornamento sta iniziando a essere distribuito in alcuni mercati europei, mentre altri modelli della stessa gamma devono ancora ricevere la versione stabile. La disponibilità varia a seconda del modello e della regione, con alcuni utenti che dovranno attendere ancora qualche giorno.

? Cosa scoprirai Quando arriverà finalmente l'aggiornamento One UI 8.5 in Europa?. Quali modelli della serie Galaxy devono ancora aspettare la versione stabile?. Come variano i prezzi dei nuovi Samsung tra i diversi rivenditori?. Perché Samsung ha scelto di dare priorità ai modelli flagship?.? In Breve Roll-out iniziato il 6 maggio 2026 in Corea del Sud per serie S25.. Prezzi Galaxy S25 variano tra 546 e 569 euro nei canali online.. Galaxy Z Fold 7 costa tra 1.259 e 1.367 euro secondo i rivenditori.. Passaggio alla versione definitiva per Z Fold 7 e Z Flip 7 imminente.. La distribuzione della versione stabile di One UI 8.5 è iniziata in Corea del Sud questo mercoledì 06 maggio 2026, interessando i modelli Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra.🔗 Leggi su Ameve.eu

samsung arriva one ui 85 parte il roll out per galaxy s25 e serie z
© Ameve.eu - Samsung: arriva One UI 8.5, parte il roll-out per Galaxy S25 e serie Z

Samsung One UI 8.5 UPDATE - OFFICIAL RELEASE DATE!

Video Samsung One UI 8.5 UPDATE - OFFICIAL RELEASE DATE!

Notizie correlate

Leggi anche: Samsung Galaxy S25: arriva One UI 8.5 con l’IA dei nuovi modelli

Galaxy S25: arriva l’AI della serie S26 con One UI 8.5Samsung ha confermato che le capacità di intelligenza artificiale della serie Galaxy S26 saranno estese anche ai modelli Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: One UI 8.5 stabile sui Galaxy S25: il rilascio è dietro l'angolo; La One UI 8.5 sta arrivando: data di uscita, principali novità e modelli compatibili; Samsung One UI 8.5: ecco i modelli che si aggiornano dal 30 aprile 2026; One UI 8.5 arriva dal 30 aprile: Samsung aggiorna anche i Galaxy economici con Android 16.

galaxy s25 samsung arriva one uiOne UI 8.5: in arrivo in Europa su Galaxy S25 FE, Z Fold 7, Z Flip 7 e tanti altriSamsung ha avviato il rollout stabile di One UI 8.5 per Galaxy S25 FE, Z Fold 7 e Z Flip 7: Galaxy AI, Bixby e Now Nudge in arrivo. smartworld.it

galaxy s25 samsung arriva one uiCi siamo: Samsung avvia l’aggiornamento alla One UI 8.5 stabile per i Galaxy S25Finalmente il momento è arrivato: Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra iniziano a ricevere la One UI 8.5 stabile con tantissime novità. tuttoandroid.net

Trova facilmente notizie e video collegati.