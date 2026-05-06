Samsung | arriva One UI 8.5 parte il roll-out per Galaxy S25 e serie Z

Samsung ha annunciato l'inizio del roll-out di One UI 8.5, destinato ai dispositivi Galaxy S25 e alla serie Z. L'aggiornamento sta iniziando a essere distribuito in alcuni mercati europei, mentre altri modelli della stessa gamma devono ancora ricevere la versione stabile. La disponibilità varia a seconda del modello e della regione, con alcuni utenti che dovranno attendere ancora qualche giorno.

? Cosa scoprirai Quando arriverà finalmente l'aggiornamento One UI 8.5 in Europa?. Quali modelli della serie Galaxy devono ancora aspettare la versione stabile?. Come variano i prezzi dei nuovi Samsung tra i diversi rivenditori?. Perché Samsung ha scelto di dare priorità ai modelli flagship?.? In Breve Roll-out iniziato il 6 maggio 2026 in Corea del Sud per serie S25.. Prezzi Galaxy S25 variano tra 546 e 569 euro nei canali online.. Galaxy Z Fold 7 costa tra 1.259 e 1.367 euro secondo i rivenditori.. Passaggio alla versione definitiva per Z Fold 7 e Z Flip 7 imminente.. La distribuzione della versione stabile di One UI 8.5 è iniziata in Corea del Sud questo mercoledì 06 maggio 2026, interessando i modelli Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Samsung One UI 8.5 UPDATE - OFFICIAL RELEASE DATE!

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