Galaxy S25 | arriva l’AI della serie S26 con One UI 8.5

Samsung ha annunciato che le funzioni di intelligenza artificiale della serie Galaxy S26 saranno disponibili anche sui modelli Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra. La novità riguarda l’aggiornamento del sistema operativo One UI 8.5, che introdurrà miglioramenti legati all’intelligenza artificiale su questi dispositivi. La conferma è arrivata direttamente dall’azienda, senza indicazioni sui tempi di distribuzione o dettagli tecnici specifici.

Samsung ha confermato che le capacità di intelligenza artificiale della serie Galaxy S26 saranno estese anche ai modelli Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra. L’estensione avverrà tramite l’aggiornamento One UI 8.5, rendendo disponibili funzioni avanzate a chi possiede la generazione precedente. Il passaggio tecnologico non sarà una semplice correzione di bug, ma un rilascio di vasta portata. Samsung ha definito l’operazione come un aggiornamento software significativo, che porterà l’esperienza Galaxy AI più recente su dispositivi già in commercio. Tra le novità certe spicca il sistema di call screening basato su AI, strumento progettato per filtrare e gestire le telefonate in modo più sofisticato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Galaxy S25: arriva l’AI della serie S26 con One UI 8.5 Leggi anche: One ui 8.5 beta 4 arriva sulla serie galaxy s25 con le novità Leggi anche: Galaxy s25 serie riceve la sesta beta di one ui 8.5 Galaxy S26 Ultra Vs S25 Ultra DEEP DIVE ! Exclusive Features on One UI 8.5 Temi più discussi: Galaxy S25 e One UI 8.5: ecco quando arriva finalmente la versione stabile; Samsung prepara il rilascio di One UI 8.5 per la serie Samsung Galaxy S25: arriverà tra poche settimane; Samsung Galaxy S25 Ultra cala di prezzo con l'offerta di Pasqua: batte anche S26 Ultra?; One UI 8.5 potrebbe sbarcare su Samsung Galaxy S25 nel giro di un mese. Galaxy S25 e One UI 8.5: ecco quando arriva finalmente la versione stabileOne UI 8.5 su Galaxy S25 verso la fine della beta: ultime build attese ad aprile e possibile rilascio stabile a inizio maggio, ecco cosa aspettarsi. smartworld.it One UI 8.5 potrebbe sbarcare su Samsung Galaxy S25 nel giro di un meseTarun Vats ha condiviso dei dettagli che potrebbero aiutarci a scoprire quando dovrebbe arrivare One UI 8.5 su Samsung Galaxy S25 ... tuttoandroid.net #Informatica #Accessori #CaviEAccessori #Cavi #CaviUsb RAVIAD Cavo USB Type-C [3Pezzi, 2m] Cavo USB C Ricarica Rapida Nylon Intrecciato Cavo Type C per Phone 16/15, Galaxy S25/S24/ S23/S22/S21/S20/A50/A70, Mi 11t, Redmi Note, Realme - facebook.com facebook Samsung Galaxy S25 Ultra cala di prezzo con l'offerta di Pasqua: è meglio di S26 Ultra x.com