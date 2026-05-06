Salvo Sottile ha commentato le accuse di aver ricevuto audio rubati da Chiara Ingrosso, affermando di non voler pensare male e di ritenere che avrebbe potuto denunciare prima. La questione riguarda i tempi e le modalità con cui sono stati gestiti i materiali sottratti, sollevando interrogativi sulla mancanza di una denuncia immediata da parte della giornalista. La vicenda si sviluppa in un contesto legale ancora in fase di approfondimento.

Nel corso della nuova puntata di FarWest il conduttore Salvo Sottile è tornato sul caso Garlasco e ha dedicato un ampio spazio agli audio depositati dall’ex collaboratrice Chiara Ingrosso in un esposto. Il dubbio del conduttore è che la giornalista “lo abbia fatto per trasformare lei stessa in una notizia“, ma ha anche aggiunto che la giornalista “poteva denunciare prima” e si chiede “perché è rimasta in forze a FarWest da gennaio fino a marzo?”. Salvo Sottile commenta l’esposto di Chiara Ingrosso Come si può evincere, il clima su Garlasco è sempre più rovente. In ultima battuta, ma non per minore importanza, c’è la querelle tra Salvo Sottile e Chiara Ingrosso sull’esposto depositato dall’ex collaboratrice di FarWest.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Salvo Sottile contro Chiara Ingrosso per gli audio rubati: "Non voglio pensare male, poteva denunciare prima"

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Ultima puntata di stagione per #Farwest e le inchieste della squadra di Salvo Sottile. Al centro della puntata gli ultimissimi sviluppi su Garlasco, l’analisi delle conseguenze della crisi energetica e il dibattito sugli scontri del Primo Maggio. Alle 21.20 su Rai3. - facebook.com facebook