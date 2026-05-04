Garlasco Salvo Sottile attacca Chiara Ingrosso a FarWest | Ha tradito la testata perché non ha denunciato?

Durante una trasmissione televisiva, Salvo Sottile ha criticato Chiara Ingrosso, sostenendo che avrebbe danneggiato la redazione di FarWest attraverso un’inchiesta non comunicata. La vicenda riguarda una presunta violazione delle regole interne e la mancata comunicazione delle informazioni alla direzione del giornale. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione delle attività giornalistiche e sulla responsabilità nei confronti della testata.

“Per chi lavorava questa signora? Con chi era in contatto, oltre che con la dottoressa Bruzzone?”, con queste parole Salvo Sottile rompe il silenzio su Chiara Ingrosso, la corrispondente del format da lui condotto, FarWest, che negli ultimi giorni si è esposta sul deposito del materiale inedito sul delitto di Garlasco. Sottile, in un video pubblicato sui social, accusa la giornalista di aver continuato a lavorare al soldo della redazione mentre raccoglieva “prove sotto copertura da consegnare a terzi”, in un certo senso tradendo la stessa squadra di FarWest. Salvo Sottile attacca Chiara Ingrosso La spiegazione di Chiara Ingrosso: "Non ho sabotato FarWest" I dubbi sull'avvocato De Rensis nella nuova inchiesta su Garlasco Salvo Sottile attacca Chiara Ingrosso Lunedì 4 maggio Salvo Sottile ha rotto il silenzio su Chiara Ingrosso.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, Salvo Sottile attacca Chiara Ingrosso a FarWest: "Ha tradito la testata, perché non ha denunciato?" Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, Sottile attacca e Bruzzone replica sui social: cosa è successo dopo FarWest Garlasco, Salvo Sottile attacca Roberta Bruzzone dopo il post sugli audio: "Si erge a giudice morale"Sul delitto di Garlasco è scontro tra Salvo Sottile e Roberta Bruzzone dopo l’esposto della giornalista Chiara Ingrosso alla Procura di Milano e i... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Garlasco, Salvo Sottile attacca Roberta Bruzzone dopo il post sugli audio: Si erge a giudice morale; Salvo Sottile chiude Farwest con una stoccata velenosa a Roberta Bruzzone: Si erge a giudice morale, inaccettabile; Delitto di Garlasco, scontro in tv tra Bruzzone e Sottile sugli audio spariti; Garlasco, Salvo Sottile replica a Roberta Bruzzone sull'esposto contro De Rensis: Nessuna censura. Garlasco, Salvo Sottile attacca Chiara Ingrosso a FarWest: Ha tradito la testata, perché non ha denunciato?Salvo Sottile accusa Chiara Ingrosso di aver tradito FarWest con la sua inchiesta sulle anomalie su Garlasco: Per chi lavorava davvero? ... virgilio.it Garlasco, Salvo Sottile attacca Roberta Bruzzone dopo il post sugli audio: Si erge a giudice moraleDuro botta e risposta tra Salvo Sottile e Roberta Bruzzone dopo il post sugli audio: Si erge a giudice morale della nostra professionalità. virgilio.it Acceso botta e risposta tra Salvo Sottile e Roberta Bruzzone dopo il post sugli audio: "Si erge a giudice morale della nostra professionalità" - facebook.com facebook