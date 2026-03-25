test medicina tar del lazio boccia i ricorsi contro il semestre filtro

Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi presentati contro l'introduzione del semestre filtro per l'accesso alla Facoltà di Medicina. La decisione riguarda le contestazioni legali sollevate da alcuni candidati riguardo a questa modalità di selezione. La sentenza è definitiva e conferma l'applicazione del semestre filtro come criterio di ammissione.

Il Tar del Lazio ‘boccia’ i ricorsi contro il semestre filtro per l’accesso alla Facoltà di Medicina. Il tribunale amministrativo, secondo quanto apprende LaPresse, ha pubblicato una serie di ordinanze con cui ha respinto le domande cautelari sui ricorsi. Il nuovo sistema, secondo il Tar, non presenterebbe irregolarità. Non può infatti ritenersi “manifestamente irragionevole la strutturazione di una fase di accesso basata sul superamento, con la mera sufficienza, di taluni esami universitari”, si legge nella decisione. Il Tribunale ha quindi riconosciuto il principio in base al quale le prove del semestre filtro non sono stati semplici test di ammissione, ma esami universitari che incidono sulla carriera dello studente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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