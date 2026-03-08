Il movimento Houthi evita di coinvolgersi direttamente nel conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele in Medio Oriente. La loro strategia si basa sul mantenere una posizione di prudenza, temendo ripercussioni e aspettando sviluppi futuri. La loro presenza si limita a mantenere una distanza dagli scontri aperti, senza prendere parte attiva nelle operazioni militari in corso.

Mentre il conflitto tra Iran da una parte e Stati Uniti e Israele dall’altra continua ad intensificarsi in Medio Oriente, uno degli attori regionali più osservati – il movimento Houthi dello Yemen – ha scelto per il momento di non intervenire direttamente. La leadership del gruppo, legata politicamente e militarmente a Teheran, sta adottando una strategia prudente, evitando di aprire un nuovo fronte nella guerra. Perché gli Houthi dello Yemen si tengono fuori dalla guerra Secondo analisti e fonti citate da Al Jazeera, la scelta deriva da una combinazione di fattori militari e politici. Gli Houthi temono innanzitutto una dura ritorsione israeliana. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - La prudenza degli Houthi che si tengono fuori dal conflitto, ecco cosa temono (e cosa aspettano)

Buruk (tecnico Galatasaray): «Juventus? Ecco cosa si aspettano i nostri tifosi da noi»Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Gli obiettivi troppo alti e la prudenza dell'Europa sul conflitto che si allargaQuesta guerra è stata voluta da Donald Trump e Benjamin Netanyahu per raggiungere più obiettivi: eliminare una volta per tutte la più forte minaccia...

Una raccolta di contenuti su La prudenza degli Houthi che si tengono....

Discussioni sull' argomento Iran, inchiesta choc dell'esercito americano: Gli Usa dietro la strage della scuola femminile di Minab. Ma Trump frena: Ha fatto l'Iran; Golfo, così la guerra Iran-Usa-Israele infrange la sua illusione di sicurezza.

La prudenza degli Houthi che si tengono fuori dal conflitto, ecco cosa temono (e cosa aspettano)Mentre il conflitto tra Iran da una parte e Stati Uniti e Israele dall’altra continua ad intensificarsi in Medio Oriente, uno degli attori ... msn.com

Nuova minaccia degli Houthi sulle rotte di SuezDirigenti del movimento yemenita annunciano la ripresa imminente di attacchi con missili e droni contro navi in transito nel Mar Rosso, collegandoli all’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran ... trasportoeuropa.it

Il possibile intervento degli Houthi rappresenta uno dei principali fattori di rischio per un’ulteriore espansione del conflitto, soprattutto nel Mar Rosso - facebook.com facebook

La prudenza degli Houthi che si tengono fuori dal conflitto, ecco cosa temono (e cosa aspettano) x.com