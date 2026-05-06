Il leader di un partito politico ha proposto di accelerare lo sviluppo dell’energia nucleare e ha chiesto all’Unione Europea di consentire l’uso di fondi previsti per le spese militari per alleviare il costo dell’energia. Ha affermato che l’obiettivo è distribuire rapidamente denaro a cittadini e imprese colpite dall’aumento delle tariffe energetiche.

“L’obiettivo è mettere velocemente dei soldi in tasca a cittadini e imprese in difficoltà per il caro energia”. Obiettivo ambizioso quello annunciato dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, al termine del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Il nodo, come per il nucleare di cui Salvini parla ad un evento a ciò dedicato, dopo l’incontro delle forze politiche di maggioranza nella sede del governo, restano la risorse. “Qua o l’Europa decide una deroga al Patto di Stabilità per tutti e mi sembra che abbiano già detto di no o l’Europa ci permetterà di spendere per l’energia quello che ci permetterebbe di spendere per le armi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salvini: “Accelerare sul nucleare”. E sul caro energia: “Ue ci permetta di spendere quello che avremmo speso per le armi”

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