Energia M Boldrin Ora! | accelerare l’UE è condivisibile ma non sufficiente L’Italia definisca una posizione chiara sul mix energetico

Il presidente di Ora! ha commentato positivamente l’idea di accelerare le politiche energetiche a livello europeo, ma ha sottolineato che questa misura da sola non basta. Ha invitato l’Italia a chiarire la propria posizione sul mix energetico, evidenziando la necessità di una strategia chiara e coerente per il settore energetico nazionale. La questione riguarda l’adeguamento delle politiche nazionali alle esigenze di un mercato energetico in evoluzione.

Il presidente di Ora! accoglie l’idea di un’accelerazione delle politiche energetiche europee ma invita l’Italia a definire una strategia autonoma e coerente sul proprio mix energetico.. “Il pacchetto Accelerate EU combina misure strutturali condivisibili, quali elettrificazione dei consumi industriali e investimenti nelle reti, ma include interventi di breve periodo che non producono aggiustamenti efficienti del consumo energetico “, lo dichiara in una nota Michele Boldrin, Segretario nazionale di ORA! a proposito del piano ‘Accelerate EU’ recentemente presentato dalla Commissione Europea. “La riduzioni delle accise e i sussidi alla sostituzione degli impianti -spiega Boldrin- sono risposte a uno shock temporaneo e sottraggono mezzi a investimenti strutturali”.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Energia, M. Boldrin (Ora!): accelerare l’UE è condivisibile ma non sufficiente. L’Italia definisca una posizione chiara sul mix energetico Notizie correlate Leggi anche: Oggi conferenza col ministro Tajani. Via il green deal Ue, sì a un mix energetico serio Ora legale, l’Italia avvia l’iter per renderla permanente ma senza l’Ue non può fare una leggeDopo anni di dibattiti, il Parlamento ha avviato l’iter parlamentare per rendere permanente l’ora legale.