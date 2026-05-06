Durante un evento a Reggio, un rappresentante della Lega ha affermato che i bambini dovrebbero crescere con una mamma e un papà. La dichiarazione ha attirato l'attenzione sui temi legati alla famiglia e alla tutela delle tradizioni. La posizione del partito si concentra sulla difesa di modelli familiari tradizionali, senza entrare nel merito delle questioni legate alle diverse fedi o alle politiche di integrazione. La discussione si inserisce nel quadro delle prossime scelte elettorali nella città.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la difesa della famiglia tradizionale il voto a Reggio?. Quali sono le posizioni della Lega sulla gestione delle diverse fedi?. Perché Salvini ha attaccato duramente chi propone la tolleranza verso le droghe?. Come cambierà la campagna elettorale dopo il discorso sui valori identitari?.? In Breve Salvini sostiene il candidato Cannizzaro in piazza De Nava a Reggio Calabria.. Il deputato Cannizzaro cita la Madonna della Consolazione e San Giorgio.. Il leader attacca la proposta di tolleranza verso lo spaccio di droghe.. Salvini difende la distinzione tra mamma e papà contro termini neutri.. Il ministro Matteo Salvini ha presentato la lista dei candidati della Lega per le elezioni comunali di Reggio Calabria, trasformando il comizio per il sindaco Cannizzaro in una tribuna sui valori identitari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvini a Reggio: “I bambini devono avere mamma e papà

Notizie correlate

Mamma, papà e tre figli da Gaza devono essere accolti a Como: la decisione di un giudiceComo – Una famiglia palestinese della Striscia di Gaza, i genitori e tre figli, è attesa a Como.

I bambini su WhatsApp solo se 'accompagnati' da mamma o papàAGI - WhatsApp introduce gli account gestiti da un genitore, una nuova modalità pensata per consentire a genitori e tutori di accompagnare i...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Salvini, a Reggio Calabria l'obiettivo è vincere con Lega determinante; Salvini tiene a battesimo la lista della Lega: Contiamo di vincere con un Cannizzaro esperto e noi determinanti · ilreggino.it; VIDEO| Comunali, Salvini a Reggio Calabria presenta la lista della Lega: È il momento di cambiare; Matteo Salvini torna in Calabria, sarà a Reggio per presentare i candidati della Lega.

Salvini a StrettoWeb: Ponte porterà lavoro e Cannizzaro farà fare a Reggio un passo in avanti | INTERVISTAMatteo Salvini ritorna a Reggio Calabria in vista delle elezioni Comunali che chiameranno i cittadini, il 24 e il 25 maggio, ad esprimere la loro preferenza elettorale per eleggere il nuovo sindaco de ... strettoweb.com

Elezioni, Salvini spinge Cannizzaro ed ai reggini: ‘Avrete un sindaco del buonsenso e dello sviluppo’Il vice premier ha citato il costo della TARI: Grazie a 12 anni di amministrazione di sinistra, Reggio è fra le 10 città italiane dove si paga la tassa rifiuti più cara d'Italia ... citynow.it

Venerdì il bilaterale. E stavolta la premier affida ai vice la difesa del Pontefice. Tajani: “Non condividiamo gli attacchi al Santo Padre”. Salvini: mai criticarlo Leggi l'articolo #Trump - facebook.com facebook

Con le motivazioni della sentenza che ha definitamente assolto Matteo Salvini dall’infamante accusa di sequestro di persona, la Cassazione ha spazzato via tutta la retorica dietro la quale una certa sinistra aveva nascosto per anni i propri fallimenti. Difendere x.com