Mamma papà e tre figli da Gaza devono essere accolti a Como | la decisione di un giudice

Como – Una famiglia palestinese della Striscia di Gaza, i genitori e tre figli, è attesa a Como. Il Tribunale di Roma, infatti, ha disposto con un provvedimento d'urgenza che il ministero degli Esteri e il consolato italiano di Tel Aviv debbano rilasciare cinque visti d'ingresso in Italia a una famiglia palestinese, genitori e tre figli, che vuole lasciare quella terra. La decisione della giudice Laura Albano. La giudice Laura Albano ha accolto il 5 febbraio il ricorso dei cittadini gazawi contro il ministero degli Esteri al quale viene addebitato un ritardo nell'eseguire il decreto del 25 novembre 2025 con cui si "ordinava di emanare tutti gli atti necessari a consentire l'immediato ingresso in Italia dei ricorrenti " e, in particolare, nel Comasco dove un'associazione che si occupa di disabili si è resa disponibile ad assumere la madre in qualità di fisioterapista e ad accogliere anche il marito e i figli in un alloggio gratuito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Da Gaza a Bari per le cure, tre pazienti accolti al PoliclinicoTre pazienti provenienti da Gaza sono arrivati oggi al Policlinico di Bari.

La Spezia, i figli minorenni dicono di essere stati picchiati, mamma indagata e condannata a tre anniA La Spezia, una madre è stata condannata a tre anni di reclusione dopo accuse di maltrattamenti nei confronti dei suoi figli minorenni, che affermano di essere stati picchiati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, il consulente dei genitori: Foto, video e disegni dei bambini mostrano che stanno soffrendo la lontananza da mamma...; Famiglia nel bosco: storia, cosa è successo e le ultime notizie; Mamma Patrizia e quelle tre ore al giorno tenendo la mano del piccolo col cuore bruciato: Mio figlio sta peggiorando; Ancona, in casa un inferno, i figli si barricano: Aiuto, papà sta picchiando mamma.

Strage familiare in casa: papà, mamma e figli uccisi dal gasQuattro persone morte per monossido di carbonio in un’abitazione di Rughi, vicino a Porcari. Secondo fonti sanitarie si tratterebbe di un’intera famiglia. Una quinta persona è stata portata, ancora in ... internapoli.it

«Papà sta picchiando la mamma», il figlio chiama la Polizia e chiede aiuto: arrestato 50enne per maltrattamentiLa chiamata al 112 arriva in serata. «Per favore aiutateci, venite, i miei genitori stanno litigando, papà è violento: sta picchiando la mamma». A parlare è un giovane di poco maggiorenne, spaventato, ... brescia.corriere.it

MattinaRai1. . In diretta a #StorieItaliane parlano mamma Mariangela e papà Fabio. “A Zoe non interessava Alex. La notte del delitto l’ho incontrato e gli ho chiesto come mai fosse lí. Lui ha dato la colpa ad un altra persona”. facebook

Maya Hawke, matrimonio a sorpresa a New York: papà Ethan e mamma Uma Thurman al suo fianco #mayahawke x.com