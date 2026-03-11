WhatsApp ha lanciato una funzione che permette ai genitori di creare account gestiti per i loro figli preadolescenti. Con questa novità, i genitori possono accompagnare i ragazzi mentre usano la piattaforma, impostando restrizioni e controlli dedicati. La misura mira a garantire un’esperienza più sicura e sotto supervisione per i più giovani utenti. La funzione è disponibile solo se i bambini sono accompagnati da un adulto.

AGI - WhatsApp introduce gli account gestiti da un genitore, una nuova modalità pensata per consentire a genitori e tutori di accompagnare i preadolescenti nelle prime esperienze sulla piattaforma con impostazioni più restrittive e controlli dedicati. La novità, annunciata dall'azienda, è rivolta ai minori di 13 anni e punta a limitare l'utilizzo del servizio alla messaggistica e alle chiamate. Restrizioni con i nuovi account. Secondo WhatsApp, i nuovi account nascono in risposta alle richieste di molti genitori, interessati a far usare l'app ai figli più piccoli in un ambiente più controllato e con maggiori garanzie. Gli account dovranno essere creati e gestiti attivamente da un genitore o da un tutore e resteranno collegati al loro profilo WhatsApp. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - I bambini su WhatsApp solo se 'accompagnati' da mamma o papà

Articoli correlati

Solo se attivi la modalità “segreta” sei al sicuro dalle truffe su WhatsApp: è gratis ma devi farlo adessoC’è una funzione segreta, ma anche gratuita, che puoi attivare su WhatsApp per metterti al sicuro dalle truffe.

Bimba autistica picchiata a scuola da un’assistente, la mamma in lacrime in aula: non si toccano i bambini, meno che mai se disabiliBrescia, 20 febbraio 2026 – È arrivato in Appello il caso della 37enne ex collaboratrice scolastica già condannata a un anno perché accusata di aver...

PROFEZIA 2026: PERCHE' DIO PERMETTE IL MALE IN QUESTA ORA DI TENEBRA

Contenuti e approfondimenti su I bambini su WhatsApp solo se...

Temi più discussi: Allarme rapimenti via WhatsApp: la psicosi sbarca a Piombino, ma è una bufala; Disturbi del Sonno nei Bambini: incontro per i genitori; Ciao, puoi votare mio nipote? Recita in uno spettacolo teatrale. Ma è solo una truffa via whatsapp. Nuova allerta in Puglia; Romani bloccati ad Abu Dhabi, biglietti pagati su WhatsApp, poi l’attesa: Abbiamo speso 5.600 euro.

Anzio e Nettuno, psicosi rapimento di bambini. L’allarme corre su WhatsAppNelle ultime ore, i gruppi scuola di Anzio e Nettuno sono stati inondati da un audio virale che sta scatenando il panico tra i genitori. Nel messaggio, una donna con accento ciociaro descrive con toni ... ilgranchio.it

Tentativi di rapire bambini nei pressi delle scuole, la smentita della Questura: I vocali WhatsApp sono fake newsE' arrivata nella serata di oggi la smentita da parte della Questura di Ancona sui vocali che nelle ultime ore stanno circolando su WhatsApp ... anconatoday.it

#Meta, da #Whatsapp i nuovi account gestiti da un genitore Per i preadolescenti (sotto i 13 anni) - facebook.com facebook

Sul canale WhatsApp di LBA il protagonista sei tu Corri a votare l'MVP e il Best Ita della 21 ^ giornata shorturl.at/oHlfM #TuttoUnAltroSport x.com