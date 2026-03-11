I bambini su WhatsApp solo se ' accompagnati' da mamma o papà

WhatsApp ha lanciato una funzione che permette ai genitori di creare account gestiti per i loro figli preadolescenti. Con questa novità, i genitori possono accompagnare i ragazzi mentre usano la piattaforma, impostando restrizioni e controlli dedicati. La misura mira a garantire un’esperienza più sicura e sotto supervisione per i più giovani utenti. La funzione è disponibile solo se i bambini sono accompagnati da un adulto.

AGI - WhatsApp introduce gli account gestiti da un genitore, una nuova modalità pensata per consentire a genitori e tutori di accompagnare i preadolescenti nelle prime esperienze sulla piattaforma con impostazioni più restrittive e controlli dedicati. La novità, annunciata dall'azienda, è rivolta ai minori di 13 anni e punta a limitare l'utilizzo del servizio alla messaggistica e alle chiamate. Restrizioni con i nuovi account. Secondo WhatsApp, i nuovi account nascono in risposta alle richieste di molti genitori, interessati a far usare l'app ai figli più piccoli in un ambiente più controllato e con maggiori garanzie. Gli account dovranno essere creati e gestiti attivamente da un genitore o da un tutore e resteranno collegati al loro profilo WhatsApp. 🔗 Leggi su Agi.it

