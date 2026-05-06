Salvini a Messina | Scurria da sempre favorevole al Ponte

Il vicepremier Matteo Salvini è intervenuto a Messina per commentare la posizione di Marcello Scurria riguardo al ponte sullo Stretto. Salvini ha affermato che Scurria è sempre stato favorevole all'opera. L'intervento del vicepremier ha avuto lo scopo di chiarire il suo sostegno pubblico alla realizzazione del progetto, mettendo fine a eventuali equivoci sulla posizione di Scurria.

Ci ha pensato il vicepremier Matteo Salvini a togliere dall'imbarazzo Marcello Scurria sull'argomento ponte sullo Stretto. Fin qui il candidato sindaco del centrodestra aveva mantenuto prudenza senza prendere una posizione precisa. Ma ieri il leader della Lega, al termine della cena privata a.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Salvini: Nel 2026 inizio dei lavori per il Ponte sullo Stretto

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