Durante una manifestazione a Messina, un politico ha commentato la questione del ponte sullo Stretto, affermando che oggi potrebbe essere chiamato “ponte della Pace”. La dichiarazione è stata fatta nel corso del suo intervento pubblico, in cui ha ripercorso la questione legata al progetto e alla sua realizzazione. Nessun altro dettaglio o dichiarazione è stato fornito in questa occasione.

Matteo Salvini da Messina rilancia la costruzione del Ponte sullo Stretto durante la manifestazione che l’ha visto protagonista questo pomeriggio. “Il Ponte sullo Stretto sarà la più grande operazione di remigrazione positiva”, ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Migliaia di giovani oggi costretti ad andare fuori dalla Sicilia e dalla Calabria avranno la possibilità di rientrare e, perché no, di lavorare anche alla realizzazione dell'opera. Il Mezzogiorno sarà competitivo e quello che realizzeremo non è il Ponte della Lega ma il Ponte degli italiani e della pace di cui il mondo ha bisogno”, ha aggiunto il vicepremier.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salvini da Messina: “Il Ponte? Oggi lo chiamerei della Pace”

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