Salute l' esperto | Bere acqua fa bene anche ai denti e al sorriso

Bere acqua quotidianamente aiuta a mantenere la bocca umida, favorendo la produzione di saliva, che è fondamentale per la salute dei denti e del sorriso. Un corretto livello di idratazione contribuisce a mantenere il cavo orale in equilibrio e può prevenire problemi legati alla secchezza e alla formazione di carie. Questa semplice abitudine si rivela quindi utile anche per il benessere orale, secondo gli esperti del settore.

Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - "L'idratazione è uno dei principali fattori che sostengono la produzione salivare e l'equilibrio fisiologico del cavo orale. Una corretta assunzione di acqua durante la giornata contribuisce a mantenere le mucose idratate, a favorire la funzione protettiva della saliva e a supportare la salute orale nel lungo periodo". Così Alessandro Zanasi, esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, in una nota, osservando che quando si parla di salute del cavo orale, l'attenzione si concentra spesso su igiene dentale, alimentazione e controlli periodici. Tuttavia, c'è un gesto quotidiano, semplice e naturale, che spesso passa inosservato: bere acqua.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Salute, l'esperto: "Bere acqua fa bene anche ai denti e al sorriso" Candide by Voltaire - Complete Audiobook in English Notizie correlate Leggi anche: Giornata Mondiale della Salute Orale, cosa succede ai denti in menopausa e come proteggere il sorriso Bere acqua calda: quando fa più bene, al mattino o la sera? La guidaUn bicchiere di acqua calda può fare bene alla salute, anche più di quanto si pensi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L'esercizio per ringiovanire il cervello, secondo il neurologo: è (molto) utile dopo i 40 anni; Mani pulite contro virus e batteri, quante volte al giorno lavarle; I benefici dei pomodori: ecco 4 motivi per cui dovresti mangiarne di più, secondo la nutrizionista; Il digiuno intermittente funziona davvero per perdere peso? Risponde l'esperto in nutrizione. E’ sicuro bere l’acqua dal rubinetto di casa?Scopri se è sicuro bere l'acqua dal rubinetto di casa. Leggi i migliori consigli per garantire la tua sicurezza. microbiologiaitalia.it Bere acqua calda aiuta a perdere peso?Sui famosi otto bicchieri d'acqua al giorno (circa 1,5 litri), da bere per restare in salute, gli esperti sono tutti d'accordo, al netto di differenze individuali come peso e altezza. Ma che dire ... corriere.it Fate attenzione, i rischi per la salute sono gravi. l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha pubblicato una nota di richiamo: https://fanpa.ge/yCzFi - facebook.com facebook Da un anno le condizioni di salute dell'ex centrocampista erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Simbolo del club nerazzurro a cavallo tra gli anni 70 e 80, Beccalossi aveva vestito anche la maglia della squadra d x.com