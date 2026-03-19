In occasione della Giornata Mondiale della Salute Orale, si evidenzia come la menopausa influisca sulla salute dei denti e delle gengive. Durante questa fase, molte donne notano cambiamenti che riguardano anche il benessere orale, rendendo importante mantenere controlli regolari e adottare pratiche di cura specifiche. La protezione del sorriso diventa un elemento fondamentale per preservare la salute complessiva.

La menopausa, si sa, è una fase di passaggio. Ed interessa l’intero organismo. Ma quando se ne parla non sempre si ricorda quanto e come è importante proseguire con l’attenzione alla salute della bocca, se possibile concentrandosi ancor di più sul benessere di denti, gengive e non solo. Il motivo? Quanto si verifica sul fronte dell’equilibrio ormonale minaccia anche il sorriso. A ricordarlo, in occasione ricorre della Giornata Mondiale della Salute Orale (WOHD), sono gli esperti di FDI – la Federazione mondiale dei Dentisti. L’obiettivo è incentivare le persone, le comunità e le istituzioni ad agire per ridurre l’impatto delle patologie del cavo orale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giornata Mondiale della Salute Orale, cosa succede ai denti in menopausa e come proteggere il sorriso

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