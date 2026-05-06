Una salma si trova in un obitorio in Croazia da quasi cinque mesi, senza che siano stati presentati reclami o richieste di ritiro. La famiglia della persona deceduta ha deciso di pagare le spese di sepoltura a Laveno. La situazione ha attirato l’attenzione di chi si occupa di questioni funebri e di gestione delle salme straniere.

È rimasta per quasi cinque mesi in un obitorio in Croazia, senza che nessuno si facesse avanti per reclamarla. Una storia di solitudine estrema quella di una settantatreenne morta a Fiume nel dicembre 2025 e rimasta da allora in una camera mortuaria, non identificata. A far emergere il caso è stato il Consolato generale d’Italia a Fiume, che ha contattato il Comune di Laveno Mombello, ultima residenza conosciuta. Le verifiche non hanno individuato parenti né affini. Nessuno ha chiesto il rimpatrio della salma o si è occupato delle esequie. Secondo quanto ricostruito, la morte è dovuta a cause naturali. Nessun legame familiare, contatto, presenza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salma in obitorio da cinque mesi. Pagherà Laveno

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