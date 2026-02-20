Da Rosciano la storia di un allontanamento familiare | da cinque mesi nessun contatto tra madre e figli

Il 19 settembre 2025, a Rosciano, una madre ha deciso di allontanarsi dai propri figli di 13 e 10 anni, interrompendo ogni contatto da cinque mesi. La causa sembra essere una crisi familiare mai risolta, che ha portato all’allontanamento volontario. I bambini, che vivevano con i genitori separati, sono stati lasciati senza comunicare le motivazioni di questa scelta. La famiglia si trova ora in una situazione di isolamento, mentre le autorità cercano di capire cosa abbia spinto la madre ad agire in questo modo.

I due minori, 13 e 10 anni, sono in casa famiglia dal settembre 2025. Dal 5 febbraio 2026 sono previste videochiamate con la madre, ma nessuna è stata fatta fino ad ora, fa sapere l’avvocato Pellegrino denunciando ritardi e gravi criticità sulla gestione del caso. Il sindaco: "Seguiti i protocolli, l’obiettivo è il ricongiungimento" Il 19 settembre 2025 i suoi due figli di 13 e 10 anni sono stati allontanati dalla casa di famiglia, a Rosciano, in cui i genitori, separati, continuavano a convivere. Come stabilito dal decreto del tribunale dei minori del 4 settembre sono stati portati in una casa famiglia.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Per "Goodbye June", su Netflix, l’attrice è partita da una storia personale: la perdita di sua madre, raccontata da suo figlio. Tra dolore e memoria, la protagonista Helen Mirren, per lei, è andata contro le proprie regole...

Leggi anche: Il regista di "Harry ti presento Sally" e la moglie uccisi a coltellate. Sentito uno dei figli. La polizia: "Nessun familiare sospettato"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.