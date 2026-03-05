Corrono i prezzi dei carburanti spinti dai venti di guerra in Medio Oriente | la Benzina sale oltre 1,7 euro al litro mentre il diesel è ai massimi da due anni

I prezzi dei carburanti continuano a salire a causa dei recenti tensioni in Medio Oriente. La benzina supera ora 1,7 euro al litro, mentre il diesel raggiunge i livelli più alti degli ultimi due anni. Nonostante le aspettative di un rallentamento, gli aumenti si mantengono costanti, sorprendendo gli automobilisti che speravano in una stabilizzazione.

I prezzi dei carburanti tornano a correre: benzina oltre 1,7 euro e diesel sopra 1,8. Aumenti diffusi nei distributori italiani. Malgrado le speranze degli automobilisti, dopo svariate settimane di aumenti costanti, la corsa dei carburanti non rallenta. Anzi, negli ultimi giorni i listini hanno ricominciato a salire con passo deciso, spingendo benzina e gasolio verso soglie che molti automobilisti speravano di non rivedere così presto. Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, la benzina in modalità self service ha superato la soglia dei 1,7 euro al litro, attestandosi in media a 1,724 euro. Il diesel corre ancora di più: 1,815 euro al litro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

