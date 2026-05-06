Salerno | il viadotto Gatto diventerà un museo di ceramiche e luci

A Salerno, il viadotto Gatto sarà trasformato in un museo dedicato alle ceramiche e alle luci. I lavori prevedono modifiche al traffico in via Ligea, con alcune aree che subiranno restrizioni temporanee. Lo stanziamento previsto per il progetto ha subito una riduzione da 150 mila a 25 mila euro, influenzando gli interventi e le tempistiche di realizzazione.

? Cosa scoprirai Come cambierà il traffico in via Ligea con i nuovi lavori?. Perché lo stanziamento è sceso da 150mila a soli 25mila euro?. Chi gestirà concretamente i fondi della Camera di Commercio?. Come influenzerà questo progetto la viabilità del viadotto Gatto?.? In Breve Accordo con Camera di Commercio per circa 25mila euro stanziati per il progetto.. Luigi Mastrandrea firma la determina per la progettazione e direzione dei lavori.. Intervento collegato alla ventunesima edizione di Luci d'Artista prevista per il 2026-2027.. Andrea Prete gestisce i fondi per la decorazione urbana in via Ligea.. La determina firmata dal dirigente Luigi Mastrandrea per gli arredi artistici presso il viadotto Gatto in via Ligea trasforma un annuncio elettorale in un impegno amministrativo concreto per Salerno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno: il viadotto Gatto diventerà un museo di ceramiche e luci Notizie correlate Luci d'Artista 2026/2027: il Viadotto Gatto si accende con nuove scenografie luminoseLe luminarie della prossima edizione di Luci d’Artista si preparano a conquistare nuovi spazi della città, puntando questa volta su un’area finora... Luci d’Artista 2026/2027, illuminati anche i piloni del Viadotto GattoNuove installazioni luminose in via Ligea: la Camera di Commercio finanzia opere complementari per 150mila euro Le prossime Luci d’Artista 2026/2027... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Salerno, le Luci sui piloni del Viadotto Gatto: ecco l’art director; Luci d’Artista, Marenghi: Serve strategia turistica innovativa, Salerno diventi attrattiva tutto l’anno; Luci d'Artista, il Commissario accelera: ok del Comune al progetto da 2 milioni e 750 mila euro; Elezioni, Postiglione (Strade Sicure) scende in campo con Forza Italia: Mi candido per dar voce ai cittadini in Consiglio Comunale. Dramma a Salerno. Uomo precipita dal Viadotto Gatto e perde la vitaSul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso, dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti. Presenti gli agenti della Polizia di Stato di Salerno per ricostruire ... ondanews.it Luci d’Artista 2026/2027, illuminati anche i piloni del Viadotto GattoNuove installazioni luminose in via Ligea: la Camera di Commercio finanzia opere complementari per 150mila euro Le prossime Luci d’Artista 2026/2027 a ... zon.it BLITZ ANTIDROGA TRA CAMPANIA E LAZIO: 8 ARRESTI E MAXI SEQUESTRO - Un’operazione scattata all’alba, un’indagine coordinata dalla DDA di Salerno e un presunto giro di droga con collegamenti anche fuori provincia. Nel mirino della Guardia di - facebook.com facebook