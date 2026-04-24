Luci d’Artista 2026 2027 illuminati anche i piloni del Viadotto Gatto

Le Luci d’Artista per il 20262027 a Salerno prevedono l’installazione di nuove luci anche sui piloni del Viadotto Gatto in via Ligea, una delle zone più riconoscibili dell’area portuale. La Camera di Commercio ha stanziato 150mila euro per finanziare opere complementari e migliorare l’illuminazione dell’intera zona. Le nuove installazioni si aggiungono agli interventi già annunciati per questa edizione della manifestazione.

Nuove installazioni luminose in via Ligea: la Camera di Commercio finanzia opere complementari per 150mila euro Le prossime Luci d’Artista 20262027 a Salerno interesseranno anche una delle aree più riconoscibili della zona portuale: i piloni del Viadotto Gatto in via Ligea. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Città, le nuove installazioni luminose avranno l’obiettivo di valorizzare un’area non compresa nel progetto principale finanziato dalla Regione Campania. Le opere che faranno brillare i piloni di via Ligea saranno finanziate dalla Camera di Commercio, che ha destinato al Comune di Salerno un contributo pari a 150mila euro. Come...🔗 Leggi su Zon.it

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