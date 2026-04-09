Gorgonzola cambia volto | tour nei quartieri per il nuovo traffico

A Gorgonzola sono in programma incontri itineranti rivolti ai residenti per discutere del nuovo piano della mobilità urbana. Il progetto, denominato Il Pgtu sotto casa, prevede una serie di appuntamenti che si terranno nei quartieri della città fino alla metà di maggio. L’obiettivo è coinvolgere direttamente i cittadini nel processo di riorganizzazione del traffico e delle strade locali.

La città di Gorgonzola si prepara a un confronto diretto sulla gestione della mobilità urbana attraverso il progetto Il Pgtu sotto casa, una serie di incontri itineranti che coinvolgeranno i residenti dai prossimi giorni fino alla metà di maggio. L’amministrazione guidata da Scaccabarozzi ha strutturato un calendario di passeggiate e riunimenti nei vari quartieri per discutere la bozza del Piano Generale del Traffico Urbano, un documento che punta a trasformare la viabilità tra il centro e le zone periferiche, includendo aree come le cascine e l’alzaia del Naviglio. L’impatto sociale della nuova viabilità tra sicurezza e flussi urbani. Il nuovo assetto stradale non è solo una questione di asfalto, ma tocca da vicino la quotidianità di chi vive i quartieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gorgonzola cambia volto: tour nei quartieri per il nuovo traffico Piano del traffico “sotto casa”. Rivoluzione green della viabilità: "Tour nei quartieri fra la gente"Le osservazioni sono già agli atti, il consiglio comunale si avvicina, ma prima dell’adozione scatta l’ultimo giro di consultazione della... Elezioni comunali, De Luca continua il tour nei quartieri: prossima tappa a TorrioneL’incontro, promosso dall’associazione Torrione Eventi APS, si terrà il giorno 2 aprile alle ore 18:30, presso Accademia Karate Salerno, in via...