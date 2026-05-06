Salernitana domani test contro il Faiano | aperta la Curva Sud

Domani pomeriggio, lo stadio Arechi ospiterà un allenamento congiunto tra la squadra di calcio e un'altra formazione locale. L'evento si svolgerà a porte aperte e vedrà coinvolti i calciatori in preparazione alla prossima fase della stagione. La Curva Sud sarà aperta al pubblico, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire l'allenamento dal vivo. La società ha comunicato l'iniziativa tramite i propri canali ufficiali.

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che nel pomeriggio di domani, giovedì 7 maggio, è in programma un allenamento congiunto a porte aperte allo stadio Arechi con l’U.S. Faiano 1965, compagine militante nel campionato di Promozione. Il calcio d’inizio è fissato alle 15:00. A seguire, mister Serse Cosmi incontrerà i giornalisti in conferenza presso la sala stampa. L’ingresso al pubblico sarà consentito a partire dalle 14:00 esclusivamente nel settore Curva Sud. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salernitana, domani test contro il Faiano: aperta la Curva Sud #Salernitana VS Team Altamura 2-1: il discorso della #CurvaSud alla squadra Notizie correlate Leggi anche: Tensione granata, la Curva Sud Siberiano contro De Luca: "Giù le mani dalla nostra Salernitana" Leggi anche: “La Salernitana non è il vostro palco elettorale”: nuovo striscione della Curva Sud Siberiano Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: SALERNITANA: COSMI FA 68 E RILANCIA; Salernitana, test a porte aperte contro il Faiano: in attesa della gara di domenica - Salernonotizie.it. Salernitana, test a porte aperte contro il Faiano: in attesa della gara di domenicaStampa Ultima sgambatura e poi spazio al recupero. La Salernitana chiude il test in famiglia con il 3-1 degli arancioni sui neri – doppietta di Ferrari e gol di Cabianca, mentre per gli avversari ... salernonotizie.it