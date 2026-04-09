La tensione intorno alla squadra di calcio salernitana si fa sentire, con la Curva Sud Siberiano che ha rivolto un messaggio diretto al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, con l’espressione “Giù le mani dalla nostra Salernitana”. La risposta della tifoseria organizzata arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni del governatore, contribuendo a un clima di agitazione tra i supporter della squadra.

La tensione attorno alla Salernitana continua a crescere. Dopo le recenti dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, la risposta della tifoseria organizzata non si è fatta attendere. Nelle ultime ore, diversi striscioni firmati dalla Curva Sud Siberiano sono comparsi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Proteste a Copenaghen, migliaia di persone in piazza contro Trump: “Giù le mani dalla Groenlandia”Migliaia di persone sono scese in piazza a Copenaghen per protestare contro le minacce di Donald Trump verso la Groenlandia.

“Giù le mani, ferma”. Tensione durante un servizio di È sempre Cartabianca: lite e accuse, Berlinguer: “Vergogna…”Momenti di forte tensione durante un servizio di È sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4.

Argomenti più discussi: Tensione granata, la Curva Sud Siberiano contro De Luca: Giù le mani dalla nostra Salernitana; Tensione a Salerno: il messaggio della Curva Sud a Vincenzo De Luca.

Tensione granata, la Curva Sud Siberiano contro De Luca: Giù le mani dalla nostra SalernitanaLa tensione attorno alla Salernitana continua a crescere. Dopo le recenti dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, la risposta della tifoseria organizzata non si è fatta ... salernotoday.it

Tensione a Salerno: il messaggio della Curva Sud a Vincenzo De LucaClima teso a Salerno: la Curva Sud Siberiano contesta Vincenzo De Luca dopo le dichiarazioni sulla crisi societaria e il futuro degli stadi Arechi e Volpe ... infocilento.it

Salernitana, Curva Sud Siberiano a De Luca: "Giù le mani dal club". Gli ultras lanciano un segnale salernonotizie.it Dopo le dichiarazioni di Vincenzo De Luca sulla situazione del club, la risposta della tifoseria non si è fatta attendere. Nella serata sono compa - facebook.com facebook