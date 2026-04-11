La Salernitana non è il vostro palco elettorale | nuovo striscione della Curva Sud Siberiano

“La Salernitana non è il vostro palco elettorale”. E' questo il nuovo striscione affisso, questa mattina, dalla Curva Sud Siberiano davanti al Polo Nautico, sul lungomare Marconi, durante un incontro organizzato dal candidato sindaco civico e centrista Armando Zambrano sul progetto dello Stadio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Salernitana VS Foggia 2-1: Jingle Bell Rock della Curva Sud Siberiano

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Salernitana, il messaggio della Curva Sud Siberiano a Vincenzo De LucaStampa La Salernitana torna al centro del dibattito pubblico dopo le dichiarazioni di Vincenzo De Luca, nel corso di un incontro elettorale a Fratte, sulla situazione societaria del club granata. Ne ... salernonotizie.it

Finalmente abbiamo un video che vi mostra come è fatto Fabiano Ferrante, ultras salernitano capo della Curva Sud Siberiano… Almeno lui così si presenta. Ecco a voi: - facebook.com facebook