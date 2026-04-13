Venosa ferito in codice rosso | il brutto incidente nel campo agricolo

Sabato 11 aprile, intorno alle 19:00, un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel territorio agricolo vicino a Boreano, nel comune di Venosa. L’incidente ha coinvolto un trattore, risultando in un intervento immediato delle ambulanze e delle forze dell’ordine sul posto. La dinamica dell’accaduto non è ancora stata chiarita, ma l’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Un uomo di 50 anni è stato vittima di un violento incidente con un trattore nella serata di sabato 11 aprile, intorno alle ore 19:00, nelle vicinanze della località Boreano a Venosa. Il conducente del mezzo agricolo, che si trovava nei pressi di una struttura agrituristica gestita dalla sua famiglia, è rimasto ferito nel momento in cui il veicolo lo ha travolto. Il bilancio clinico e l’intervento dei soccorsi. Dopo il sinistro avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, i sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente sul luogo dell’accaduto per prestare le prime cure al cinquantenne. La gravità delle lesioni ha imposto il trasferimento d’urgenza dell’uomo presso l’ospedale di Potenza, dove è stato inserito in codice rosso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venosa, ferito in codice rosso: il brutto incidente nel campo agricolo Brutto incidente a Fluminimaggiore, due giovani in codice rossoUn grave incidente stradale avvenuto nella notte di domenica 8 febbraio 2026 ha gettato nell'apprensione la comunità di Fluminimaggiore, in Sardegna. Leggi anche: Incidente sulla provinciale: quattro auto coinvolte, un ferito in codice rosso