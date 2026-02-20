Torna a riunirsi il Consiglio comunale | tra i temi bilancio lavori pubblici e gestione del territorio

Il Consiglio comunale di Bagnacavallo si riunisce di nuovo a causa di una serie di questioni urgenti. L’incontro si terrà martedì 24 febbraio alle 19:30 nella Sala consiliare. All’ordine del giorno ci sono il bilancio comunale, i lavori pubblici e la pianificazione del territorio. I consiglieri discuteranno sette punti principali, tra cui il finanziamento di alcune opere pubbliche e la revisione delle norme urbanistiche. La seduta si preannuncia intensa e decisiva per le prossime mosse amministrative.

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Bagnacavallo. L’appuntamento è fissato per martedì 24 febbraio, alle ore 19:30, presso la Sala consiliare, per una seduta che vedrà i consiglieri impegnati nella discussione di sette punti chiave per la gestione dell'ente e del territorio. La parte centrale della seduta sarà dedicata agli adempimenti finanziari, con l'approvazione dei verbali precedenti e la ratifica di una variazione al Bilancio di previsione 2026-2028 adottata in via d'urgenza dalla Giunta lo scorso gennaio. Sempre in ambito economico, l'aula sarà chiamata a discutere un’ulteriore variazione di bilancio che comporterà l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (Dup) e del Piano degli investimenti per il triennio in corso.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Il Consiglio comunale torna a riunirsi: in aula debiti fuori bilancio, armi alla polizia locale e regolamento urbano

Leggi anche: Torna a riunirsi il Consiglio comunale: convocato in sessione urgente

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.