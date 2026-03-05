Il marchio Per Sempre Sì soffiato a Sal Da Vinci | depositata la domanda di registrazione ma non è sua

Qualcuno ha depositato la domanda di registrazione del marchio "Per Sempre Sì" il 3 marzo 2026. Quel qualcuno però non è Sal Da Vinci. La domanda è consultabile sul sito del Ministero del Made in Italy, come scoperto da Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Spotify fa il bilancio dopo Sanremo 2026: Samurai Jay con la sua “Ossessione” è il più ascoltato, “Per sempre sì” di Sal Da Vinci è la canzone preferita all’esteroSal Da Vinci, invece, è il più ascoltato dal pubblico di tutte le fasce di età over 45.

Ma sapevate che Sal Da Vinci sta con sua moglie da oltre trent’anni? Ecco chi è la sua compagna di vitaSal Da Vinci è sposato da oltre trent’anni con una donna meravigliosa: il racconto di una storia d’amore lontana dai riflettori, tra matrimonio,...

Per sempre sì – Sal Da Vinci | Sanremo 2026 (Versione AI Pop Dance 120 BPM) | by DJ Sorbara

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Per Sempre.

Discussioni sull' argomento Disney+ a Sanremo 2026: campagna Le grandi storie sono per sempre; I giochi di identità di Prada, nuova leggerezza per Emporio Armani; Chi c’è dietro il balletto di Per sempre sì all’Ariston, il coreografo di Sal Da Vinci è un noto volto di Amici; Yali e la sua casa della memoria.

Sal Da Vinci oggi ha festeggiato a Napoli la sua vittoria di Sanremo e non poteva non esibirsi con "Per sempre sì" #sanremo2026 #musica #Napoli #saldavinci #musicaitaliana - facebook.com facebook

Nasceva oggi Bruno Beatrice, per sempre nei nostri cuori. x.com