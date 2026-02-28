Capello sicuro | Non andare al Mondiale sarebbe un dramma sportivo! Inter eliminata? Avete sentito cosa ha detto Barella…

L’ex allenatore e attuale opinionista ha commentato la possibile assenza dell’Italia dal Mondiale, definendola un “dramma sportivo”. Ha anche menzionato l’eliminazione dell’Inter e fatto riferimento alle dichiarazioni di Barella, senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sui conseguenti dibattiti. Le sue parole si sono concentrate su aspetti strettamente legati alle vicende recenti del calcio italiano.

