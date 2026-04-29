La sagra dell' asparago rosa a Mezzago

Dal 30 aprile al 23 maggio si svolge a Mezzago la 66ª edizione della tradizionale sagra dell’asparago rosa. L’evento annuale richiama numerosi visitatori provenienti da diverse zone e si concentra sulla celebrazione di questo prodotto tipico locale. La manifestazione prevede esposizioni, degustazioni e iniziative legate alla cultura gastronomica e alle tradizioni del territorio. La sagra si svolge nel periodo primaverile, offrendo un’occasione di incontro e di promozione della produzione agricola di questa varietà di asparago.

Dal 30 aprile al 23 maggio torna la rinomata sagra dell’asparago rosa di Mezzago, giunta alla sua 66esima edizione.Per quattro settimane, nella cornice di Palazzo Archinti, la manifestazione accoglierà visitatori e appassionati con il ristorante dei volontari di Pro Loco Mezzago aps, cuore.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Santopadre, festa di primavera e sagra dell'asparago selvatico Sagra dell’asparago 2026 di Altedo: date e programmaAltedo (Bologna), 28 aprile 2026 – Torna il protagonista indiscusso della Bassa: l’asparago verde di Altedo Igp sarà al centro della 57esima edizione... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 66^ Sagra dell'Asparago Rosa; Sagra dell'Asparago Rosa di Mezzago 2026; Buon cibo e tanto divertimento: torna la famosa sagra dell'asparago rosa; Sagra dell’Asparago Rosa: a Mezzago torna l'appuntamento che celebra l'orgoglio agricolo brianzolo. La sagra dell'asparago rosa a MezzagoDal 30 aprile al 23 maggio torna la rinomata sagra dell’asparago rosa di Mezzago, giunta alla sua 66esima edizione. Per quattro settimane, nella cornice di Palazzo Archinti, la manifestazione accoglie ... monzatoday.it Sagra dell’Asparago Rosa: a Mezzago torna l’appuntamento che celebra l’orgoglio agricolo brianzoloLa Sagra dell’Asparago Rosa torna dal 30 aprile al 23 maggio a Palazzo Archinti. Quattro weekend dedicati al prodotto simbolo di Mezzago, tra ristorante tradizionale e una nuova area bar senza prenota ... mbnews.it CULTURA | Spettacoli "Nicole & Martin" a Mezzago La Cooperativa Sociale "Il Visconte di Mezzago" organizza una rassegna di spettacoli con la Compagnia Nicole et Martin di Lausen (CH), due artisti poliedrici, che hanno dato vita a una propria compagnia p - facebook.com facebook