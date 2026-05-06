Sabrina Mangione | Il cambiamento è finalmente possibile Raffadali non può rassegnarsi

Avvocata, già consigliere comunale e attuale segretaria del circolo Pd "Cesare Sessa", Sabrina Mangione si propone alla guida del Comune di Raffadali con il sostegno del campo largo. Al centro del progetto: servizi essenziali, rilancio del commercio, del centro storico e dell'agricoltura.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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A Raffadali, per sostenere la candidatura pulita e di grande competenza di Sabrina Mangione. La gente ha paura anche di mettere un like: ma il MoVimento 5 Stelle è nato proprio per sfidare questo potere. #movimento5stelle - facebook.com facebook