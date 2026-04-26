Raffadali sfida al sindaco | Sabrina Mangione lancia la coalizione

A Raffadali, Sabrina Mangione ha annunciato la creazione di una coalizione composta da diversi partiti, tra cui il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, in vista delle prossime elezioni comunali. La candidata ha presentato il suo progetto, che si focalizza sull’offerta di servizi e sulla partecipazione dei cittadini. Questa iniziativa rappresenta una sfida alla gestione attuale guidata dall’attuale sindaco.

? Cosa sapere Sabrina Mangione lancia la coalizione PD, M5S e altri per le elezioni a Raffadali.. La candidatura sfida la gestione di Ida Cuffaro puntando su servizi e partecipazione.. L’avvocato Sabrina Mangione ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco di Raffadali questa domenica 26 aprile 2026, lanciando una sfida diretta alla gestione di Ida Cuffaro e all’attuale classe dirigente del paese. Tra i vicoli che respirano la storia del borgo, l’aria politica si è fatta improvvisamente più densa. La professionista, che già ricopre il ruolo di consigliere comunale e guida il circolo Pd C. Sessa, ha deciso di rompere il silenzio per proporre un cambio di rotta radicale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Raffadali, sfida al sindaco: Sabrina Mangione lancia la coalizione Notizie correlate Leggi anche: Elezioni a Raffadali, Sabrina Mangione scende in campo: “Basta malgoverno, è tempo di scegliere” Floridia, Carianni lancia la sfida: coalizione unita per il futuroIl sindaco di Floridia, Marco Carianni, ha ufficialmente inaugurato il proprio comitato elettorale in piazza Umberto I, segnando l'inizio della sfida...