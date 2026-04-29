Verso il voto a Raffadali La Vardera designato vicesindaco da Sabrina Mangione

A Raffadali si avvicina il momento del voto con la candidata a sindaco del Partito democratico che ha scelto di affidare il ruolo di vicesindaco a Ismaele La Vardera, deputato regionale e leader di Controcorrente. La competizione elettorale si svolgerà il 24 e 25 maggio, con la sfida tra la candidata e due altri candidati, tra cui la nipote di un noto politico locale e un altro avversario.

Ismaele La Vardera scende in campo a Raffadali. Il deputato regionale e leader di Controcorrente ha accettato di essere designato vicesindaco dalla candidata a sindaco Sabrina Mangione, del Partito democratico, che il 24 e 25 maggio sfiderà Ida Cuffaro, nipote di Totò, e Francesco Milisenda con.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Raffadali, sfida al sindaco: Sabrina Mangione lancia la coalizione? Cosa sapere Sabrina Mangione lancia la coalizione PD, M5S e altri per le elezioni a Raffadali. Elezioni a Raffadali, ecco la lista dei candidati al Consiglio comunale di Sabrina MangioneDepositata anche la lista del Partito democratico a sostegno della candidatura a sindaco di Sabrina Mangione. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Elezioni a Raffadali, Sabrina Mangione scende in campo: Basta malgoverno, è tempo di scegliere; La sfida elettorale di Cammarata, ecco chi sono i candidati al Consiglio di Giuliano Traina. Verso il voto a Raffadali, La Vardera designato vicesindaco da Sabrina MangioneIl deputato regionale e leader di Controcorrente al fianco della candidata del Pd: Una necessità di democrazia contro il feudo ... agrigentonotizie.it Elezioni a Raffadali, ecco la lista dei candidati al Consiglio comunale di Sabrina MangioneIn tutto 16 nominativi presentati, espressione del Partito democratico che appoggia l'avvocato già consigliere comunale ... agrigentonotizie.it Sabrina Mangione candidata sindaca di Raffadali: “È tempo di scegliere” - facebook.com facebook