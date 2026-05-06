Sabato ’All’Eremo per l’Eremo’ Concerto dell’Unione Corale Senese

Da lanazione.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato si è tenuto un concerto dell’Unione Corale Senese presso l’Eremo di Lecceto, un evento dedicato alla musica e alla valorizzazione del luogo. L’iniziativa fa parte di un appello rivolto alla comunità per sostenere la ristrutturazione dell’Eremo, con il messaggio “Restaura lo scrigno, custodisci il tesoro”. Durante la serata sono stati eseguiti brani corali, coinvolgendo il pubblico presente.

La musica per l’Eremo di Lecceto. L’appello ’Restaura lo scrigno, custodisci il tesoro! Aiutaci a custodire il tesoro comune della presenza agostiniana a Lecceto’, rivolto dalle monache alla cittadinanza per poter mettere in sicurezza l’ala est dell’edificio, stavolta è stato raccolto dall’ Unione Corale Senese Ettore Bastianini. Un concerto si terrà sabato 9 maggio alle 18 nella chiesa dell’Eremo: in programma musiche di Verdi, Mascagni, Vivaldi, Mozart, Manganelli, Frisina, Rossini. "La nostra Comunità – ricorda la priora, madre Sara Maria Cozzolongo – ospiterà un concerto il cui ricavato contribuirà ai lavori di ristrutturazione del nostro Eremo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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