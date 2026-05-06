Sabato ’All’Eremo per l’Eremo’ Concerto dell’Unione Corale Senese

Sabato si è tenuto un concerto dell’Unione Corale Senese presso l’Eremo di Lecceto, un evento dedicato alla musica e alla valorizzazione del luogo. L’iniziativa fa parte di un appello rivolto alla comunità per sostenere la ristrutturazione dell’Eremo, con il messaggio “Restaura lo scrigno, custodisci il tesoro”. Durante la serata sono stati eseguiti brani corali, coinvolgendo il pubblico presente.

La musica per l’Eremo di Lecceto. L’appello ’Restaura lo scrigno, custodisci il tesoro! Aiutaci a custodire il tesoro comune della presenza agostiniana a Lecceto’, rivolto dalle monache alla cittadinanza per poter mettere in sicurezza l’ala est dell’edificio, stavolta è stato raccolto dall’ Unione Corale Senese Ettore Bastianini. Un concerto si terrà sabato 9 maggio alle 18 nella chiesa dell’Eremo: in programma musiche di Verdi, Mascagni, Vivaldi, Mozart, Manganelli, Frisina, Rossini. "La nostra Comunità – ricorda la priora, madre Sara Maria Cozzolongo – ospiterà un concerto il cui ricavato contribuirà ai lavori di ristrutturazione del nostro Eremo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sabato ’All’Eremo per l’Eremo’. Concerto dell’Unione Corale Senese Notizie correlate okgiorgio in concerto all'Eremo Club di MolfettaA pochi giorni dall'inizio del tour primaverile okgiorgio ha annunciato un regalo per il suo pubblico: ogni data nei club dell'Italia Tour 2026 (per... Assisi, trionfa la Birra dell’Eremo . Un’eccellenza a livello nazionaleASSISI – La Birra dell’Eremo ha conquistato il titolo di miglior birrificio artigianale italiano 2026 nell’ambito della ventunesima edizione del... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Sabato ’All’Eremo per l’Eremo’. Concerto dell’Unione Corale Senese; Spring-time exhibition e uscita all'Eremo di Santa Caterina; SIENA: IL 9/5 ALL'EREMO DI LECCETO IL CONCERTO DELLA CORALE CORALE SENESE E. BASTIANINI; Un naufragio, un miracolo e una promessa solenne: la storia dell'eremo che sfida la gravità sul Lago Maggiore. Un’azione corale per l’Eremo di LeccetoL’Unione Corale Senese in concerto sabato 9 maggio nella chiesa di Lecceto per raccogliere fondi per il restauro dell’edificio ... sienafree.it Sabato 9 Maggio 2026 Escursione all'eremo di Poggio Conte ed Eremo di Chiusa del Vescovo, Ischia di Castro (VT) DESCRIZIONE Costeggiando il Fiume Fiora, tra natura incontaminata e animali al pascolo arriveremo all'eremo di Poggio Conte, picc - facebook.com facebook Spring-time exhibition e uscita all’Eremo di Santa Caterina tinyurl.com/mrxufu2r #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio x.com