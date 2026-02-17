Assisi trionfa la Birra dell’Eremo Un’eccellenza a livello nazionale
ASSISI – La Birra dell’Eremo ha conquistato il titolo di miglior birrificio artigianale italiano 2026 nell’ambito della ventunesima edizione del premio " Birra dell’Anno ", concorso organizzato da Unionbirrai e tra i più autorevoli del panorama brassicolo indipendente. La proclamazione è avvenuta a Rimini durante Beer&Food Attraction, dove la competizione ha riunito centinaia di produttori e oltre millesettecento birre in gara, valutate da una giuria internazionale attraverso degustazioni alla cieca. Il birrificio di Assisi, sorto nel 2012, ha ottenuto l’importante risultato per la capacità di muoversi con competenza tra stili e interpretazioni differenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
