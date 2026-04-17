okgiorgio in concerto all' Eremo Club di Molfetta

A pochi giorni dall'inizio del tour primaverile, l'artista ha comunicato che in tutte le date italiane dell'Italia Tour 2026, tra cui quelle di Nonantola, Padova, Milano, Napoli e Molfetta, il concerto si concluderà con un dj set dedicato ai fan. Questa iniziativa è inclusa nell’esperienza dal vivo e si svolgerà al termine delle esibizioni sui palchi dei vari club italiani. L’evento a Molfetta si è tenuto all'Eremo Club.

A pochi giorni dall'inizio del tour primaverile okgiorgio ha annunciato un regalo per il suo pubblico: ogni data nei club dell'Italia Tour 2026 (per gli appuntamenti di Nonantola, Padova, Milano, Napoli e Molfetta) si concluderà con un dj set dedicato ai fan, incluso nell'esperienza dal vivo e.🔗 Leggi su Baritoday.it okgiorgio ‘Italy Tour 2026’ | eremo club - Molfetta (BA) | 24/04/2026 (promo shorts) Notizie correlate Eugenio In Via Di Gioia all'eremo club per il club tour 2026Dopo aver chiuso il cerchio dell’ultimo disco L’amore è tutto con il singolo Facciamo a metà (entrambi Carosello Records), si apre un nuovo capitolo... Venerus "Speriamo - Il Tour 2026" all'Eremo ClubVENERUS prosegue “SPERIAMO - IL TOUR 2026” con un nuovo appuntamento a Molfetta(BA) presso l’Eremo Club in Via Giovinazzo sabato 18 aprile a partire... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: okgiorgio Club Night Italia Tour 2026 date e dj set; okgiorgio – Vox, Nonantola (MO)- 10 aprile 2026; 28 aprile – TEATRO POLITEAMA – Lecce – Crescere la guerra- di Francesco Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo. All'Eremo di Molfetta si torna a ballare con okgiorgio: il 24 aprile il suo «ko mixtape» dal vivoDopo un anno che lo ha visto protagonista sui palchi dei principali festival italiani, in importanti venue europee e in una serie di appuntamenti sold out, okgiorgio annuncia l’Italia Tour 2026, un ... lagazzettadelmezzogiorno.it Okgiorgio è ufficialmente SOLD OUT! Non sarà più possibile acquistare altri biglietti. Ci vediamo venerdì 24 aprile all’ Eremo Club di Molfetta. Vi invitiamo a non acquistare biglietti da sconosciuti o piattaforme non autorizzate, e di rivolgervi esclusivamente ai facebook