SIS – Società Italiana Sementi | il 9 maggio Giornata Cereali a Caltagirone

Il 9 maggio a Caltagirone si svolgerà la tappa siciliana delle “Giornate Cereali”, evento promosso dalla Società Italiana Sementi. La manifestazione si terrà nella città e coinvolgerà operatori e agricoltori locali. La giornata prevede incontri e attività legate alla produzione e alla qualità dei cereali. L’evento è inserito nel calendario delle iniziative organizzate dalla società per promuovere il settore agricolo.

Caltagirone (CT), 6 maggio 2026 – Il prossimo 9 maggio la città di Caltagirone (CT) ospiterà la tappa siciliana delle “Giornate Cereali”, il tradizionale evento annuale promosso da S.I.S. – Società Italiana Sementi, realtà di riferimento nazionale nella selezione varietale, nella moltiplicazione e nella commercializzazione di sementi di alta qualità, controllata da BF Spa – il più importante Gruppo agroindustriale italiano quotato in borsa. Nel corso della giornata, agricoltori e stakeholder del settore agricolo avranno l'opportunità di esplorare il ricco panorama varietale sviluppato da S.I.S. e di conoscere le più recenti innovazioni, anche attraverso visite con i tecnici nei campi sperimentali.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - S.I.S. – Società Italiana Sementi: il 9 maggio "Giornata Cereali" a Caltagirone Notizie correlate Appuntamento il 9 maggio per la "Giornata cereali" a CaltagironeIl prossimo 9 maggio la città di Caltagirone (CT) ospiterà la tappa siciliana delle “Giornate Cereali”, il tradizionale evento annuale promosso da S. S.I.S. - Società Italiana Sementi presenta ai suoi stakeholder la tecnologia del primo impianto di termo-trattamento sementi in ItaliaSan Lazzaro di Savena (BO), 17 febbraio 2026 – Mercoledì 18 febbraio si terrà presso la sede di S. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Società Italiana Sementi (BF) acquisisce ramo d’azienda di Syngenta specializzato in semi di mais; SIS-Società Italiana Sementi ha acquisito il ramo d’azienda di Syngenta (produzione e lavorazione di sementi di mais); Società Italiana Sementi acquisisce ramo Syngenta di Casalmorano (CR) per produzione e lavorazione sementi mais; Cosa farà Società Italiana Sementi con il mais di Syngenta. Cosa farà Società Italiana Sementi con il mais di SyngentaLa Società Italiana Sementi (S.I.S.), controllata da BF SpA, amplia le proprie attività con l’acquisizione del ramo d’azienda di Syngenta ... startmag.it S.I.S. – Società Italiana Sementi acquisisce il ramo d'azienda di Syngenta con sede a Casalmorano (CR)Società Italiana Sementi, realtà di riferimento nazionale nella selezione varietale, nella moltiplicazione e nella commercializzazione ... iltempo.it Società Italiana Sementi (BF) acquisisce ramo d’azienda di Syngenta specializzato in semi di mais Sis, controllata da Bonifiche Ferraresi, rafforza la propria capacità produttiva nel mais ibrido per offrire al mercato offerta e servizi più completi Continua a legger - facebook.com facebook