SIS - Società Italiana Sementi presenta ai suoi stakeholder la tecnologia del primo impianto di termo-trattamento sementi in Italia

La Società Italiana Sementi (S.I.S.) ha deciso di mostrare la sua nuova tecnologia di termo-trattamento sementi, causando grande interesse tra gli agricoltori e i produttori di semi. L’evento si svolgerà a San Lazzaro di Savena domani, mercoledì 18 febbraio, e coinvolgerà i principali stakeholder del settore agricolo. Il motivo di questa presentazione è l’introduzione del primo impianto di questo tipo in Italia, che promette di migliorare la qualità delle sementi.

San Lazzaro di Savena (BO), 17 febbraio 2026 – Mercoledì 18 febbraio si terrà presso la sede di S.I.S. Società Italiana Sementi – realtà di riferimento nazionale nella selezione varietale, nella moltiplicazione e nella commercializzazione di sementi di alta qualità, controllata da BF SpA, il più importante Gruppo agroindustriale italiano quotato in borsa – il convegno “Protezione termica delle sementi: efficacia, sicurezza, sostenibilità”, dedicato alla presentazione del primo impianto in Italia per il termo-trattamento e la sanificazione delle sementi. Si tratta di una tecnologia innovativa che permette di abbattere i principali patogeni senza la tradizionale concia chimica, con un trattamento che migliora vigore e germinabilità garantendo così un seme più sano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - S.I.S. - Società Italiana Sementi presenta ai suoi stakeholder la tecnologia del primo impianto di termo-trattamento sementi in Italia Leggi anche: S.I.S. Società Italiana Sementi inaugura il primo impianto italiano di termo-trattamento sementi Leggi anche: VIDEO/ GEIEFFE, alla scoperta del primo impianto in Campania per il trattamento dei RAEE Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Piazzale SS. Maria Assunta. Tortoreto Attivo solleva dubbi sul project financing; Nuovo gestore per la sosta a pagamento di Latina: ecco le novità sulle strisce blu; STRISCE BLU, PARCOMETRI E MULTIPIANO: A LATINA AGGIUDICATA LA GARA PER OLTRE 800MILA EURO; Pallanuoto | A1F: Trieste sul campo della corazzata Sis. La Società in Accomandita Semplice (S.a.s.) -Scheda di DirittoLa Società in accomandita semplice (S.a.s.) è una forma di società di persone, disciplinata dagli articoli 2313-2324 del Codice Civile italiano, che si caratterizza per la presenza di due diverse ... diritto.it Società sportive dilettantistiche: differenze tra A.S.D. e S.S.D.R.L.Tralasciando il comparto pro del calcio, della pallacanestro, del ciclismo e del golf, dove per essere inquadrati a livello professionistico, è necessario avere un contratto con una società sportiva ... diritto.it Resta in lista d'attesa. Ma il cuore artificiale potrebbe produrre danni. Simonini della Società italiana di anestesia: i genitori e il comitato etico dovranno decidere se staccare la spina facebook Micro reattori nucleari rimpiazzeranno il carbone: società italiana ci lavora x.com