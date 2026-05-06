Appuntamento il 9 maggio per la Giornata cereali a Caltagirone

Il 9 maggio si terrà a Caltagirone la tappa siciliana delle “Giornate Cereali”, evento annuale promosso da S. L'appuntamento si svolgerà in una data specifica e coinvolgerà la città con iniziative legate ai cereali. La manifestazione prevede attività e incontri che si terranno in diverse sedi della città. La giornata sarà dedicata alla promozione e alla divulgazione di informazioni sui cereali e sulla loro produzione.

Il prossimo 9 maggio la città di Caltagirone (CT) ospiterà la tappa siciliana delle “Giornate Cereali”, il tradizionale evento annuale promosso da S.I.S. – Società Italiana Sementi, realtà di riferimento nazionale nella selezione varietale, nella moltiplicazione e nella commercializzazione di sementi di alta qualità, controllata da BF Spa – il più importante Gruppo agroindustriale italiano quotato in borsa. Nel corso della giornata, agricoltori e stakeholder del settore agricolo avranno l’opportunità di esplorare il ricco panorama varietale sviluppato da S.I.S. e di conoscere le più recenti innovazioni, anche attraverso visite con i tecnici nei campi sperimentali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Appuntamento il 9 maggio per la "Giornata cereali" a Caltagirone Notizie correlate 1 maggio: Confsal, torna a Napoli l’appuntamento ‘Giornata del lavoro’(Adnkronos) – La Confsal celebra la sua nona edizione della Giornata del lavoro con un evento dedicato a 'Lavoro è futuro', venerdì 1° maggio in... A Caltagirone la giornata del pensiero degli Scout: 200 giovani ospiti in cittàSabato 21 e domenica 22 febbraio Caltagirone ospiterà quasi 200 scout in occasione del Thinking Day – Giornata mondiale del pensiero, ricorrenza... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Festival Chitarristico Internazionale Bustese 2026: secondo appuntamento sabato 9 maggio alla ProBusto; Consegna del Patentino ai proprietari di cani: appuntamento il 9 maggio; Sito Istituzionale | Municipio XI, gli appuntamenti del 9 e 10 maggio; Sabato 9 maggio appuntamento con il Mercatino dei Valori Ritrovati. Il 9 maggio, la parata della paranoiaDopo gli ultimi attacchi dei droni ucraini e le eliminazioni dei generali in Russia, Putin si barrica e sceglie nuove regole di sicurezza. Il mito vuoto della forza russa imbattibile e i dettagli che ... ilfoglio.it In Toscana arriva la Chianti Lovers Week: appuntamento dal 3 al 9 maggioFIRENZE - La Chianti Lovers Week 2026 torna con la sua seconda edizione confermando una formula ormai collaudata: non un evento unico, ma un calendario diffuso che dal 3 al 9 maggio porterà il vino Ch ... msn.com A Roma torna l'appuntamento sul futuro della cooperazione ift.tt/aJvjt7o x.com LADY NAZCA al Circolo del Cinema Il prossimo appuntamento con il Circolo del Cinema di Lucca LUCCA – Anche per questa settimana il Circolo del Cinema di Lucca continua la programmazione di film in prima visione al Cinema Centrale. Giovedì 7 maggio - facebook.com facebook