Ryanair ha annunciato che taglierà i voli nei giorni di martedì, mercoledì e sabato, concentrando le cancellazioni su rotte meno redditizie e sugli aerei di metà giornata. La compagnia prevede di ridurre significativamente le rotte domestiche, preferendo alternative come l’alta velocità ferroviaria. Le modifiche interesseranno principalmente i collegamenti nei giorni di minor traffico, come martedì, mercoledì e sabato, con l’obiettivo di gestire meglio le risorse disponibili.

Cancellazione dei voli di metà giornata, riduzione drastica delle rotte domestiche sostituibili con l’alta velocità ferroviaria e sforbiciate ai collegamenti nei giorni di minor traffico come martedì, mercoledì e sabato. Sono queste le precise ipotesi di taglio inserite nelle bozze dei piani di emergenza che le compagnie aeree europee stanno approntando per fronteggiare una potenziale carenza di cherosene (jet fuel) negli aeroporti del continente. A innescare l’allarme è la prolungata chiusura dello Stretto di Hormuz, un blocco logistico che ha di fatto azzerato i flussi di rifornimento dal Golfo Persico, facendo contestualmente schizzare il prezzo del carburante a oltre 1.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ryanair pronta a tagliare i voli di martedì, mercoledì e sabato: “Inizieremo dalle rotte meno redditizie, sacrificabili gli aerei di metà giornata”. Il piano d’emergenza

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