Ryanair taglia i voli estate 2026 | addio a 5 Paesi e decine di rotte
Ryanair ha comunicato che durante l’estate 2026 eliminerà diverse rotte in cinque Paesi europei, cancellando numerosi voli. La compagnia ha spiegato che questa decisione deriva dall’aumento dei costi fissi e delle tasse aeroportuali, che hanno reso insostenibile mantenere alcune rotte. La riduzione riguarderà specificamente alcune destinazioni e servizi, senza fornire dettagli su quanti voli o quali rotte saranno interessate.
Ryanair ha annunciato una riduzione della propria rete operativa per l’estate 2026, cancellando numerosi voli in cinque Paesi europei a causa dell’aumento dei costi fissi e delle tasse aeroportuali. Chi ha già programmato le vacanze per il periodo estivo del 2026 deve monitorare con urgenza le notifiche via email e lo stato delle prenotazioni. La compagnia irlandese ha infatti proceduto a una revisione drastica che frammenterà i collegamenti aerei in diverse aree chiave del continente. Questa manovra non nasce da una carenza di passeggeri, dato che permangono promozioni e voli attivi su altre tratte, ma è l’esito di un conflitto economico tra il vettore e le amministrazioni degli scali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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