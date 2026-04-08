Ryanair ha comunicato che durante l’estate 2026 eliminerà diverse rotte in cinque Paesi europei, cancellando numerosi voli. La compagnia ha spiegato che questa decisione deriva dall’aumento dei costi fissi e delle tasse aeroportuali, che hanno reso insostenibile mantenere alcune rotte. La riduzione riguarderà specificamente alcune destinazioni e servizi, senza fornire dettagli su quanti voli o quali rotte saranno interessate.

Ryanair ha annunciato una riduzione della propria rete operativa per l’estate 2026, cancellando numerosi voli in cinque Paesi europei a causa dell’aumento dei costi fissi e delle tasse aeroportuali. Chi ha già programmato le vacanze per il periodo estivo del 2026 deve monitorare con urgenza le notifiche via email e lo stato delle prenotazioni. La compagnia irlandese ha infatti proceduto a una revisione drastica che frammenterà i collegamenti aerei in diverse aree chiave del continente. Questa manovra non nasce da una carenza di passeggeri, dato che permangono promozioni e voli attivi su altre tratte, ma è l’esito di un conflitto economico tra il vettore e le amministrazioni degli scali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ryanair taglia i voli estate 2026: addio a 5 Paesi e decine di rotte

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