Rifiuti dispersi dopo la raccolta presa di posizione di Alea | Richiamo agli standard di comportamento

Alea Ambiente interviene dopo aver riscontrato rifiuti abbandonati a Bertinoro, causati da una cattiva gestione della raccolta della plastica. La società ha deciso di richiamare i cittadini e le aziende a rispettare le regole e gli standard di comportamento. Le segnalazioni su ForlìToday avevano mostrato sacchi aperti e rifiuti sparsi nei pressi dei punti di raccolta. Alea ha effettuato due interventi per ripulire le aree e sensibilizzare la comunità. La questione resta al centro dell’attenzione locale, con i residenti che chiedono soluzioni più efficaci.

Doppio intervento di Alea Ambiente nel territorio di Bertinoro a seguito di alcune segnalazioni su ForlìToday relative alla gestione del servizio di raccolta della plastica. La società ha chiarito la propria posizione e illustrato le azioni intraprese. In merito alle segnalazione relativa al riposizionamento dei contenitori della plastica lungo la via Emilia, a Capocolle di Bertinoro, dopo le operazioni di svuotamento, Alea Ambiente precisa di aver avuto un colloquio telefonico con il diretto interessato: "la società provvederà ad individuare, in accordo con il cittadino stesso, una nuova posizione idonea in cui collocare il contenitore per le operazioni di esposizione e di riconsegna dopo lo svuotamento.