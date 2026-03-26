Giovedì mattina, un ciclone ha interessato il territorio, causando vento e nevicate. Le condizioni atmosferiche hanno comportato ritardi nelle operazioni di raccolta dei rifiuti porta a porta. L'azienda di gestione dei rifiuti ha comunicato le modalità di intervento per riprendere regolarmente il servizio. La situazione rimane monitorata in vista delle prossime ore.

Per effetto del maltempo, i servizi a domicilio di ritiro ingombranti, potature e Raee sono temporaneamente sospesi e riprenderanno regolarmente nei prossimi giorni Il ciclone che giovedì mattina ha colpito il Forlivese, portando pioggia, vento e neve, ha avuto ripercussioni anche sul servizio di raccolta dei rifiuti. “Alea Ambiente non ha potuto garantire il completamento del servizio di raccolta dei rifiuti su tutto il territorio - viene rimarcato dalla società -. I servizi di raccolta porta a porta saranno ripristinati e torneranno alla normalità, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, entro sabato”. Per effetto del maltempo, i servizi a domicilio di ritiro ingombranti, potature e Raee sono temporaneamente sospesi e riprenderanno regolarmente nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Raffiche di vento e neve, ripercussioni nella raccolta rifiuti: ritardi nel porta a porta, ecco come agirà Alea

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