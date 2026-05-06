Il 6 maggio 2026 a Milano, si è parlato di Evaristo Beccalossi, che da un anno affrontava un momento difficile legato alla sua famiglia. Durante un evento, un ex calciatore ha ricordato il suo amico, sottolineando la somiglianza tra loro e definendolo come una vera rockstar del calcio. La conversazione ha portato alla luce aspetti della vita di Beccalossi e del suo rapporto con il ricordo di un passato condiviso.

Milano, 6 maggio 2026 – Tanti sapevano del dramma che Evaristo Beccalossi e la sua famiglia stavano vivendo ormai da un anno. Fra questi Enrico Ruggeri, che nel 1997 dedicò all'ex numero 10 e ad altri geni del pallone la canzone “Il fantasista”. Una lunga amicizia . “Io sono quello da guardare, quando ho voglia di giocare sono schiavo dell’artista che c’è in me ”, le parole del testo. Un'amicizia di lunga data fra i due, sottolineata dalle parole del cantante quando l'ex campione nerazzurro un anno fa uscì dal coma. "Non vedo l’ora di portarlo in giro come abbiamo fatto per quarant’anni. Con il Becca ci conosciamo dal 1979 ognuno sa tutto dell’altro, abbiamo vissuto insieme successi e rovesci, vittorie e sconfitte, sempre sdrammatizzando.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ruggeri e il ricordo dell’amico Beccalossi: “Eravamo simili, lui una rockstar del calcio”

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