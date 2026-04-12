Rugby Serie B | Colorno travolge i Lyons con un 56-17 devastante

Nel campionato di Serie B di rugby, il team di Colorno ha ottenuto una vittoria schiacciante contro i Lyons, conclusa con il punteggio di 56-17. La partita si è svolta sul campo del Centro Sportivo G., dove la squadra di casa ha dominato l’intera gara, segnando numerosi punti e mantenendo il controllo del gioco. La sfida ha visto un netto divario tra le due formazioni, con il team di Colorno che ha evidenziato una performance convincente.

Il rugby emiliano vive un sabato di netto contrasto tra le forze in campo, con il Rugby Colorno che ha imposto la propria legge sul campo del Centro Sportivo G. Maini battendo i Sitav Rugby Lyons per 56-17. La sfida della diciassettesima giornata di Serie B, disputata sabato 11 aprile 2026, ha una prestazione schiacciante dei padroni di casa, supportati da una squadra ospite pesantemente condizionata dai rientri dei giocatori della prima squadra, precedentemente impegnata nel campionato di Serie A Elite. Uno scontro di livelli e l’impatto degli innesti tecnici. L’equilibrio che aveva caratterizzato lo scontro all’andata è evaporato già nei primi minuti di gioco a Colorno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rugby Serie B: Colorno travolge i Lyons con un 56-17 devastante Rugby femminile: nella Serie A Elite Villorba vince il big match con ColornoSi è disputata oggi la decima giornata del massimo campionato femminile di rugby e gli occhi erano puntati sul big match tra il Colorno e il... Rugby, il Valorugby vince e va in vetta alla Serie A Élite. Successi per Viadana e LyonsSi completa la 15ma giornata della Serie A Élite 2025-2026 di rugby maschile e cambia la capolista: il Valorugby vince il big match in casa delle...