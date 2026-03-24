Incontro | Petrarca Rugby vs Rugby Lyons Piacenza 1963

Siamo quasi alle battute finali del Campionato di Rugby Serie A Elite: allo Stadio Memo Geremia si gioca la penultima partita casalinga della regular season del Campionato di Rugby Serie A Elite 20252026. Il Petrarca Rugby incontra il Rugby Lyons Piacenza 1963 sabato 28 marzo 2026 alle ore 15:30, in via G. Gozzano, 64 - Zona Guizza - Padova. I biglietti sono in prevendita fino alle ore 12:00 di venerdì 27 marzo 2026 al prezzo di € 11,00 (interi uomini e donne) e € 6,00 (minori tra i 12 e i 17 anni, over 65 e studenti UniPD), compresi i diritti di prenotazione posto (senza addebiti per il pagamento con carta di credito), sul sito www.petrarcarugby. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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