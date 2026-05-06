Rugby Serie B | l’IVPC Benevento batte il Nuovo Salario 20-17

Nel match di rugby di Serie B, l’IVPC Benevento ha battuto il Nuovo Salario con il punteggio di 20-17. La partita si è conclusa con il Benevento che ha ottenuto la vittoria negli ultimi minuti, dopo aver pareggiato in precedenza. Durante l’incontro sono scesi in campo alcuni giovani atleti che hanno esordito in questa sfida. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti o episodi rilevanti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il Benevento a ribaltare il pareggio negli ultimi minuti?. Chi sono i giovani talenti che hanno debuttato in questa sfida?. Perché il capitano del Nuovo Salario è stato espulso durante il match?. Come influirà questo risultato sulla gestione dei nuovi giocatori nel vivaio?.? In Breve Torneo internazionale di rugby sociale per giovani dai 6 ai 14 anni a Pacevecchia.. Espulsioni di Marco Martelletti e del capitano Giancarlini durante il match del 3 maggio.. Esordio dei giovani talenti Andrea Felice e Mario Borrillo nella sfida conclusiva.. Meta decisiva di Carmine Russo al 22° minuto del secondo tempo.. L’IVPC Benevento conquista l’ottavo posto in Serie B battendo il Nuovo Salario per 20 a 17 nella sfida conclusiva della stagione giocata domenica 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rugby Serie B: l’IVPC Benevento batte il Nuovo Salario 20-17 Notizie correlate Rugby, serie B: il Sondrio RfCom batte il San Mauro e continua a puntare i playoffIl Sondrio Rugby RfCom supera il San Mauro per 32-25 al Cerri-Mari nella penultima giornata del campionato di serie B, al termine di una gara... Rugby, Sei Nazioni Under 20: l’Italia lotta ma cede all’Inghilterra 37-17Si schianta contro l’Inghilterra la corsa dell’Italia nel quarto turno del Sei Nazioni Under 20. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: RUGBY Serie B L'IVPC Benevento chiude la stagione con una vittoria in volata superando i romani del Nuovo Salario 20 a 17; Rugby serie B. Perugia espugna Prato. Ora sogna la serie A; RUGBY – Serie B – L’IVPC Benevento chiude la stagione con una vittoria in volata superando i romani del Nuovo Salario 20 a 17. Rugby Serie B, Olbia sconfitta a ViterboL'Olbia chiude con una sconfitta il suo campionato nazionale di Serie B di rugby. Nell'anticipo del girone 4, le Api galluresi hanno perso 30-14 sul campo della capolista Lions Alto Lazio, che centra ... unionesarda.it Rugby, Serie B: Gubbio passa a Siena e chiude il campionato al terzo postoIl Rugby Gubbio si congeda dal campionato con un ragguardevole terzo posto in classifica. Eredità del successo maturato a Siena (14-28) al termine di una gara combattuta ed in cui i lupi realizzano 4 ... umbria24.it SERIE C A Pontedera vince il Livorno 1931. Sul campo della Bellaria gli ospiti si impongono con il punteggio di 12-38. . #sportpontedera #toscanarugby #rugby #rugbyunion #rugbytoscana - facebook.com facebook Rugby Serie B, Olbia sconfitta a Viterbo x.com