Rugby serie B | il Sondrio RfCom batte il San Mauro e continua a puntare i playoff

Nel campionato di rugby di serie B, il Sondrio Rugby RfCom ha vinto contro il San Mauro con il punteggio di 32-25 nella penultima giornata. La partita si è svolta al Cerri-Mari, iniziando con un primo tempo difficile per entrambe le squadre, ma con i padroni di casa che sono riusciti a rimontare nella ripresa. La vittoria permette alla squadra di continuare a sperare nei playoff.

Il Sondrio Rugby RfCom supera il San Mauro per 32-25 al Cerri-Mari nella penultima giornata del campionato di serie B, al termine di una gara inizialmente incerta e poi ribaltata con orgoglio nella ripresa. Una vittoria, che mantiene i valtellinesi pienamente in corsa per i playoff, impreziosita.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Leggi anche: Rugby, serie B: il Sondrio RfCom sconfigge Capoterra nel big-match Rugby: il Sondrio RfCom espugna Cernusco con una rimonta da brividiMentre l’attenzione sportiva è catalizzata dalle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e dal Sei Nazioni, l’undicesima giornata del campionato di...