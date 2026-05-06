Rubio | Su Hormuz ci rivolgeremo all’Onu

Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, il segretario di Stato degli Stati Uniti ha dichiarato che, riguardo alla situazione nello Stretto di Hormuz, gli Stati Uniti si rivolgeranno all’Organizzazione delle Nazioni Unite. La comunicazione è arrivata dopo che sono state sollevate preoccupazioni sulla sicurezza e la stabilità della regione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni concrete o tempistiche legate a questa decisione.

Marco Rubio sostiene che l’Iran debba “fare una scelta sensata” e intraprendere la via diplomatica che potrebbe portare alla “ricostruzione, alla prosperità e alla stabilità, e a non rappresentare più una minaccia per il mondo”. L’Iran, ha detto il segretario di Stato in un briefing con la stampa, deve “accettare la realtà della situazione” e sedersi al tavolo delle trattative, accettando condizioni che siano vantaggiose non solo per sé, ma anche per il mondo. “Non dovrebbero assolutamente mettere alla prova la volontà degli Stati Uniti”, ha aggiunto. Per tentare di liberare lo Stretto di Hormuz “ci rivolgeremo” anche “alle Nazioni Unite e daremo loro un’altra possibilità di essere un forum in cui non chiederemo nemmeno l’invio di truppe nella regione per contribuire a far saltare in aria le imbarcazioni iraniane.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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